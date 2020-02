Giudice Sportivo, multa per il Ghiviborgo

GIUDICE SPORTIVO



GARE DEL CAMPIONATO SERIE D - GARE DEL 23/ 2/2020 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.





SOCIETA' AMMENDA



Euro 100,00 GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO

Per le precarie condizioni igieniche dello spogliatoio riservato alla Terna arbitrale.





ALLENATORI -SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



LAVEZZINI RINO (GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.





CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



PAPINI FEDERICO (LUCCHESE 1905 ARL)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.



GUARCO SIMONE (VADO)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.





CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



POESIO CLAUDIO (CASALE A.S.D.)

CRISTINI MARCO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

BEDINI BRIAN (SERAVEZZA POZZI CALCIO)

BORTOLETTI DANIELE (SERAVEZZA POZZI CALCIO)

DELL'ORFANELLO UGO (GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



GIACINTI SANTE (CALCIO CHIERI 1955)

GENTILI MATTEO (PRATO SSDARL)

BERTONI FEDERICO (REAL FORTE QUERCETA SRL)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



SUBBICINI MATTEO (GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO)

REGOLI GIANMARCO (PRATO SSDARL)

VETTOREL THOMAS (SAVONA F.B.C.)