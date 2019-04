Giudice Sportivo, multa al Casale che perde anche mister Buglio

I nero stellati privi anche di Cardini, Coccolo e Simone. Due turni a Garbini, uno a Tognoni (Savona). Lavagnese senza Fonjock e Oneto. Pro Dronero senza Toscano Giuseppe. Per la Fezzanese in diffida Cecchetti

La Spezia - Dopo le gare valide per XXXII giornata del Girone A di Serie D ecco le sanzioni decise dal Giudice Sportivo in vista del prossimo turno.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



CASALE A.S.D. - € 1.000,00

Per avere propri sostenitori, dal 15° del primo tempo e fino al termine della gara, rivolto reiterate espressioni intimidatorie e gravemente offensive all'indirizzo degli Ufficiali di gara e degli Organi Federali. ( R A - R A A )



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/05/2019



MICHELE CRISCITIELLO (FOLGORE CARATESE)

Per avere, dagli spalti dell'impianto ma riconosciuto personalmente da un Assistente Arbitrale, per l'intera durata della gara rivolto espressioni gravemente intimidatorie all'indirizzo degli Ufficiali di gara, nonchè incitato altre persone a lui vicine a fare altrettanto. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva per i fatti di cui al CC UU 80, 95 e 115. ( R A - R A A )



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE



BUGLIO FRANCESCO (CASALE)

Per aver rivolto espressione ingiuriosa all'indirizzo della Terna Arbitrale, allontanato. ( R A - R A A )



MORETTI MARCO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

Per avere al termine della gara, rivolto espressioni gravemente offensive all'indirizzo di un Assistente Arbitrale. ( R A - R A A )



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE



SPECCHIA GIOVANNI (BORGARO NOBIS 1965)

Calciatore in panchina, per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco e rivolto espressioni offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale. ( R A - R A A )



GARBINI PABLO ANDRES (SAVONA)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo di un A.A.



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI PER DOPPIA AMMONIZIONE - SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



COCCOLO LORENZO (CASALE A.S.D.)

SIMONE LORENZO (CASALE A.S.D.)

GATELLI LUCA (INVERUNO)



A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (X INFR.)



FONJOCK DIVINE (LAVAGNESE)

TOSCANO GIUSEPPE (PRO DRONERO)



SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



VAVASSORI GABRIELE (ARCONATESE)

ROSSI ALESSANDRO (A.C. BRA)

CARDINI ANDREA (CASALE)

ONETO EDOARDO (LAVAGNESE)

SPECCHIA MATTEO (LIGORNA)

TOGNONI MARCO (SAVONA)

CUSATO GIANLUCA (SESTRI LEVANTE)

FRASCOIA MATTIA (STRESA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR.)



DEL BUONO VITTORIO (BORGARO NOBIS)

CINTOI NICOLA (CASALE)

PUTZOLU TOMMASO (INVERUNO)

ROSATO RAFFAELE (STRESA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



CIKO SEVO (FOLGORE CARATESE)

CAPOGROSSO GAETANO (MILANO CITY)

CECCHETTI LUCA (FEZZANESE)