Giudice Sportivo, lo Stresa perde quattro tesserati

Tra i dirigenti una settimana di stop anche per Criscitiello della Folgore Caratese. Tre gli allenatori fermati, in totale undici squalificati e tre giocatori che entrano in diffida

La Spezia - Di seguito si riportano le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare valide per la XX giornata del Campionato di Serie D Girone A



GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D DEL 20/ 1/2019 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/2/2019



BISCUOLA FILIPPO (STRESA)

Al termine della gara avvicinava la Terna Arbitrale rivolgendo loro espressioni offensive, e nell'uscire dallo spogliatoio arbitrale sbatteva violentemente la porta.



INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' FINO AL 30/01/2019



CRISCITIELLO MICHELE (FOLGORE CARATESE)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro - allontanato.



A CARICO DI ALLENATORI - 2 GIORNATE DI SQUALIFICA



COLOMBO LUCA (STRESA)

A gioco fermo entrava sul terreno di gioco rivolgendo espressioni offensive ed irriguardose all'indirizzo della Terna Arbitrale. ( R AA )



SQUALIFICA PER 1 GIORNATA



CASAZZA FABRIZIO (SAVONA)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro - Allontanato.



GALIMBERTI LUCA (SESTRI LEVANTE)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro - Allontanato



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI PER DOPPIA AMMONIZIONE - 1 GIORNATA DI SQUALIFICA



FRASCOIA MATTIA (STRESA)

PAPINI TOMMASO (STRESA)



A CARICO DI GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



SERBOUTI ANASS (CHIERI)

TODISCO FRANCESCO (CASALE)

BRUSACA' FEDERICO (LIGORNA)

MIELE FRANCESCO (SAVONA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



MONTANTE MARCO (BORGARO NOBIS)

MARINAI STEFANO (CASALE)

SANGARE' SALIF (PRO DRONERO)