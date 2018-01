Giudice Sportivo, le squalifiche in Serie D

Solamente quattro giocatori fermati per un turno dopo la seconda giornata di ritorno del Girone E

La Spezia - Dopo le gare di domenica 14 gennaio valide per la 19^giornata del Campionato Nazionale di Serie D girone E, il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 17 gennaio 2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:?



Squalifica di UNA giornata a:



- NOTTOLI EDOARDO (GHIVIZZANO) per recidiva in ammonizione (5a).



- PICASCIA MARCO (SAN DONATO T.) per recidiva in ammonizione (5a).



- CACCIATORE GIUSEPPE (U.SANREMO) per recidiva in ammonizione (5a).



- MELIS ALBERTO (V.MONTECATINI) per somma di ammonizioni.