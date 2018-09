Giudice Sportivo, le squalifiche dopo la seconda giornata

Sono quattro gli squalificati: sono due calciatori e due allenatori

La Spezia - Dopo le gare valide per la 2^giornata del Campionato di Serie D girone A il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 25 settembre 2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



Squalifica per UNA gara a:



DJIBRIL MBOUP (ARCONATESE) per somma di ammonizioni.

MARCO PERINI (FOLGORE CARATESE) per somma di ammonizioni.

LUCA TABBIANI (Allenatore LAVAGNESE) per essere uscito dall'area tecnica rivolgendo espressione irriguardosa all'indirizzo dell'allenatore avversario.

SERGIO GALEAZZI (Allenatore STRESA) per essere uscito dall'area tecnica rivolgendo espressione irriguardosa all'indirizzo dell'allenatore avversario.