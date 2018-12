Giudice Sportivo, le squalifiche dopo l'ultima gara di andata

Pro Dronero - Lavagnese rinviata a data da destinarsi. Cinque gli squalificati, mentre sono sei i calciatori ad entrare in diffida

La Spezia - Dopo l'ultimo turno del Girone di Andata queste le decisioni del Giudice Sportivo per il Girone A di Serie D in vista della ripresa in programma il prossimo 6 Gennaio.



GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D GARE DEL 23/12/2018 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari



PRO DRONERO - LAVAGNESE 1919

Il Giudice Sportivo, Rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del terreno di gioco, rimette gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza.



A CARICO DI DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 09/01/2019



LO MORO FRANCESCO (FOLGORE CARATESE)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro - Allontanato



A CARICO DI MASSAGIATORI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 09/01/2019



LANFRANCHI BRUNO (BORGOSESIA)

Per condotta non regolamentare - Allontanato



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA DI UNA GIORNATA PER DOPPIA AMMONIZIONE



PICONE CHIODO MATTIA (BORGOSESIA)



A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA DI 1 GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR.)



MONTINCONE MATTIA NANNI (FOLGORE CARATESE)

GARBINI PABLO ANDRES (SAVONA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR.)



ROSSO ANDREA (BORGARO NOBIS)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



IGNICO STEFANO (BORGARO NOBIS)

IANNACONE LORENZO (BORGOSESIA)

GIOE' BRYAN (FOLGORE CARATESE)

SERRA JAUCH SANCHEZ MOSES (SESTRI LEVANTE)

TADDEI MAX (UNIONE SANREMO)