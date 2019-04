Giudice Sportivo, la festa promozione costa una multa salata al Lecco

Gli squalificati in vista della XXX giornata sono solo in quattro, mentre in sei entrano in diffida

La Spezia - Dopo le gare valide per XXIX giornata del Girone A di Serie D ecco le sanzioni decise dal Giudice Sportivo in vista del prossimo turno.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA E DIFFIDA



CALCIO LECCO - € 1.500,00

Per avere propri sostenitori in campo avverso, al termine della gara, divelto circa 30 metri di rete di recinzione che separava il settore dai medesimi occupato rispetto al recinto di gioco. Si fa obbligo di risarcire i danni ove richiesti e documentati.



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA



NAVA RICCARDO (INVERUNO)

Per avere pronunciato frase blasfema.



A CARICO DI CALCIATORI - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



CALLEGARI EMILIANO (BORGARO NOBIS)

VILLANOVA MATTIA (CASALE)

BACIGALUPO ANDREA (SAVONA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



GIGLIO ANTONIO (BRA)

M'HAMSI OUSSAMA (CASALE)

VECCHIARELLI GIACOMO (CASALE)

MECCA BRYAN (MILANO CITY)

PEREIRA NETO DE SO LEONIDAS (MILANO CITY)

SELVATICO STEFANO (MILANO CITY)



G.L.