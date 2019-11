Giudice Sportivo, la Fezzanese perde Cantatore per due turni

Anche un giocatore in diffida per i "Verdi" di Fezzano. Kouassi fermato per due giornate. Altri tre giocatori squalificato per una giornata

La Spezia - Dopo la disputa della XI giornata del campionato di Serie D Girone A queste le decisioni del Giudice Sportivo.



A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICA PER 2 GARE



CANTATORE FRANCESCO (FEZZANESE)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al petto. ( R A - R AA )



KOUASSI ZAH THOMAS (PRATO SSDARL)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE



GRASSI LUIGI (SERAVEZZA POZZI)



A CARICO DI CALCIATORI - SQUALIFICA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



CASTORANI MANUELE (LIGORNA)

TRIPOLI PIETRO (SAVONA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



BASSO GIANMARCO (LAVAGNESE)

ONETO EDOARDO (LAVAGNESE)

ROMANENGO GIOVANNI BATTISTA (LAVAGNESE)

CORSINI ANDREA (LIGORNA)

BIAGINI FABIO (REAL FORTE QUERCETA)

TOMASINI LUCA (VADO)

MONACIZZO CHRISTIAN (FEZZANESE)