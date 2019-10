Giudice Sportivo, la Caronnese perde due giocatori per la sfida alla Fezzanese

La Spezia - Dopo la disputa della IX giornata del campionato di Serie D Girone A queste le decisioni del Giudice Sportivo.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



LAVAGNESE € 800,00

Per indebita presenza prima dell'inizio della gara ed al termine della stessa, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persone non identificate ne autorizzate ma chiaramente riconducibili alla società, che rivolgevano espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara, venendo allontanati dai dirigenti locali. Inoltre, per assenza delle Forze dell'Ordine e della relativa richiesta.



A CARICO DI MEDICI - INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' FINO AL 06/11/2019



MALFATTI RICCARDO (GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO)

Per avere rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all'indirizzo dell'allenatore della squadra avversaria, allontanato. ( R A - R AA )



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



NUCERA GIOVANNI (LAVAGNESE)

Al termine della gara rivolgeva espressioni irriguardose all'indirizzo del Direttore di gara.



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



RANIERI VINCENZO (LAVAGNESE)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.



A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE



PUTZOLU TOMMASO (CARONNESE)

ALLUCI MATTEO (LAVAGNESE)

BREGLIANO SIMONE (SANREMESE)



A CARICO DI GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE



TANASA ANDREI (CARONNESE)



A CARICO DI CALCIATORI - AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



CECCHI LORENZO (CHIERI)

PINTO ANTONIO (CASALE)

BRUSACA' FEDERICO (GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO)

FOMOV GHEORGHE (GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO)

TRIPOLI PIETRO (SAVONA)