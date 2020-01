Giudice Sportivo, il Ghiviborgo perde Fomov per tre turni

Dopo le gare di domenica 5 Gennaio valide per la 18^giornata del Campionato di Serie D girone A, il Giudice Sportivo, Avvocato Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avvocato Fabio Pennisi, Avvocato Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Signor Sandro Capri e del responsabile di segreteria Signor Marco Ferrari nella seduta dell'8 gennaio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



Squalifica per TRE gare a:



GHEORGHE FOMOV (GHIVIZZANO) per avere, al di fuori del contesto di gioco, colpito un calciatore avversario con un pugno alla schiena.



Squalifica per UNA gara a:



CRISTIAN TOS (BRA) per recidiva in ammonizione (5a).

ANTONIO PINTO (CASALE) per recidiva in ammonizione (5a).

GIORGIO CONROTTO (CHIERI) per somma di ammonizioni.

MATTEO ALLUCI (LAVAGNESE) per recidiva in ammonizione (5a).

JONATHAN ROSSINI (LAVAGNESE) per somma di ammonizioni.

FEDERICO DANOVARO (LIGORNA) per recidiva in ammonizione (5a).

JACOPO ZUNINO (LIGORNA) per recidiva in ammonizione (5a).

ANDREA DE CARLO (REAL FORTE QUERCETA) per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

ANDREA GALLO (VADO) per recidiva in ammonizione (5a).

LUCA TOMASINI (VADO) per recidiva in ammonizione (5a).



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



BONOFIGLIO LUCA (BRA)

CASTELLETTO EROS (BORGOSESIA)

BUGLIO ANGELO (CASALE)

GULLI ANDREA (LIGORNA)

PRESICCI SIMONE (LUCCHESE)

BREGLIANO SIMONE (SANREMESE)

COLOMBI MATTEO (SANREMESE)