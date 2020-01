Giudice Sportivo, il Casale perde l'ex Spezia Cintoi per un turno

La Spezia - In vista delle gare della XVIII giornata, prima di ritorno, del Girone A di Serie D queste le decisioni assunte dal Giudice Sportivo.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



BORGOSESIA - €500,00

Per avere, prima dell'inizio della gara, propri sostenitori, introdotto materiale pirotecnico all'interno dell'impianto di gioco che esplodeva con grande fragore nonchè utilizzato tre fumogeni nel corso della gara.



LIGORNA - € 500,00

Per avere, al termine della gara, mentre la Terna rientrava negli spogliatoi, alcuni propri tesserati non identificati, rivolto al Direttore di gara espressione offensiva e irriguardosa.



A CARICO DI DIRIGENTI - INIBIZIONE FINO ALL'08/01/2020



DE MARIA RAIMONDO (LIGORNA)

Per essersi rifiutato, nonostante l'invito degli Ufficiali di gara, di indicare i nominatovi di un calciatore e di alcuni dirigenti della propria società che si erano resi responsabili di condotta offensiva nei confronti del Direttore di gara.



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA



FERRANTE LORENZO (LIGORNA)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.



SQUALIFICA DI 1 GIORNATA PER DOPPIA AMMONIZIONE



BRUSACA' FEDERICO (GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO)

CASAGRANDE LUCA (LAVAGNESE)



A CARICO DI CALCIATORI SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR.)



PAUTASSI MATTEO (CHIERI)

CINTOI NICOLA (CASALE)

ROMANENGO GIOVANNI BATTISTA (LAVAGNESE)

ALBANI EDGAR (SAVONA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



CAPPELUPPO STEFANO (BRA)

SILVESTRE RAFFAELE (CARONNESE)

GRASSELLI ALESSANDRO (FEZZANESE)

ZUNINO JACOPO (LIGORNA)

BENASSI MAIKOL (LUCCHESE)

DOVERI GIANLUCA (REAL FORTE QUERCETA)

ANDREI TIZIANO (SERAVEZZA POZZI)

MUSSO MARCO (VERBANIA)



