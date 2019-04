Giudice Sportivo, due turni all'allenatore del Ligorna Monteforte

La formazione genovese perde anche Silvestri e Gallotti. Due giornate anche a Bettoni del Casale che perde anche Vecchiarelli. In totale sono 11 gli squalificati

La Spezia - Dopo le gare valide per XXXI giornata del Girone A di Serie D ecco le sanzioni decise dal Giudice Sportivo in vista del prossimo turno.



GARA DEL 13/ 4/2019 STRESA SPORTIVA - ASSOCIAZIONE CALCIO BRA

Il Giudice Sportivo, considerato che la gara in epigrafe è stata sospesa al 30° minuto del primo tempo per infortunio occorso al Direttore di gara, rimette gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di propria competenza al fine dello svolgimento della gara.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE



MONTEFORTE LUCA (LIGORNA)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato. (R A - R AA)



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE



BETTONI SAMUELE (CASALE)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI PER DOPPIA AMMONIZIONE - SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



GALLONI MATTEO (LIGORNA)



A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (X INFR.)



POESIO CLAUDIO (FOLGORE CARATESE)



SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



VECCHIARELLI GIACOMO (CASALE)

BANI CRISTIANO (CHIERI)

SILVESTRI MARCO (LIGORNA)

BOCCADAMO ANTONIO (MILANO CITY)

DUTTO CARLO (PRO DRONERO)

BERGAMINO ALBERTO (SESTRI LEVANTE)

GAGLIARDI GIORGIO (UNIONE SANREMO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR.)



SOW SEYDOU (ARCONATESE)

GALFRE' DANIELE (PRO DRONERO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



MBOUP DJIBRIL (ARCONATESE)

CALLONI GIULIO EDOARDO (BORGARO NOBIS)

CARDINI ANDREA (CASALE)

SIMONE LORENZO (CASALE)

PAUTASSI MATTEO (CHIERI)

MANDELLI MICHELE (INVERUNO)

SANCINITO DAVIDE (SESTRI LEVANTE)



