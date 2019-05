Giudice Sportivo, due turni a Zambataro dell'Inveruno

Fermati anche Grassi, Acquistapace e De Maria. Multa salata per il Calcio Lecco

La Spezia - Dopo le gare di domenica 19 maggio valide per la finale dei Play-Off e le gare della Poule Scudetto del Campionato di Serie D girone A il Giudice Sportivo, Avvocato Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avvocato Fabio Pennisi, Avvocato Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Signor Sandro Capri e del responsabile di segreteria Signor Marco Ferrari nella seduta del 20 maggio 2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



AMMENDA A SOCIETA'



CALCIO LECCO - € 1.200,00

Per avere propri sostenitori all'inizio della gara, introdotto ed utilizzato nel settore loro riservato due petardi e 8 fumogeni. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva di cui al CU n.95.



?Inibizione a svolgere ogni attività fino al 27/05/2019 a:



DANILO GRASSI (Dirigente INVERUNO)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.



Squalifica per DUE gare a:



AKILILU ZAMBATARO (INVERUNO)

Poichè a seguito di un provvedimento disciplinare di ammonizione, applaudiva ironicamente il Direttore di gara e gli rivolgeva espressione offensiva.



Squalifica per UNA gara a per recidiva in ammonizioni (II INFR.):



ANDREA ACQUISTAPACE (INVERUNO)

VINCENT DE MARIA (INVERUNO)



