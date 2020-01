Giudice Sportivo, due squalificati per la Fezzanese in vista di Fossano

La Spezia - Dopo le gare dello scorso turno di campionato queste le decisioni del Giudice Sportivo.



A CARICO DI DIRIGENTI - SQUALIFICA FINO AL 05/02/2020



CORBELLINI GIUSEPPE (SAVONA FBC)

Per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo dell'allenatore della squadra avversaria.





A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



CHIODETTI PAOLO (FEZZANESE)

Per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo di un dirigente della squadra avversaria.





A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA DI DUE GARE EFFETTIVE



PERASSO TOMMASO (LAVAGNESE)

Per avere, calciatore in panchina, rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara.





SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



ROSSI ALESSANDRO (A.C. BRA)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.





SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE



GULLI ANDREA (LIGORNA)





SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONI (V INFR.)



BELLOCCHIO ANDREA (CHIERI)

MELANDRI DANIELE (CHIERI)

ZAVATTO MATTEO (FEZZANESE)

MUSSO MARCO (VERBANIA)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR.)



CRUCIANI MICHAEL (LUCCHESE)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



SCARINGELLA MICHELE (CARONNESE)

TODISCO FRANCESCO (CASALE)

FELLECA FRANCESCO (GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO)

MAGGI LORENZO (SANREMESE)

GRANAIOLA MARCO (SERAVEZZA POZZI)