Giudice Sportivo, due squalificati per la Fezzanese

La Spezia - Dopo la disputa della X giornata del campionato di Serie D Girone A queste le decisioni del Giudice Sportivo.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



PRATO € 100,00

Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (un fumogeno) nel settore loro riservato. (R CdC )



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



CHIOETTI PAOLO (FEZZANESE)

Allontanato per avere profferito espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale, mentre abbandonava il terreno di gioco rivolgeva gesto ed espressione minacciosa nei confronti di un A.A.



SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



ASCOLI NICOLA (SANREMESE)



Allontanato per somma di ammonizioni, a seguito di reiterata protesta, alla notifica del provvedimento, rivolgeva gesto irridente.



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



BELLOTTO DAVIDE (CHIERI CALCIO)

Doppia ammonizione.



A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICA PER 1 GARA



MOSAGNA CLAUDIO (CALCIO CHIERI)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.



GAGLIARDINI ALEX (SANREMESE CALCIO)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE



ARMATO RICCARDO (BRA)

DE MARTINO DANIELE (FEZZANESE)

QUEIROLO CHRISTIAN (LAVAGNESE)

LAZZARINI MIRKO (REAL FORTE QUERCETA)

REDAELLI MAURO (VADO)



A CARICO DI CALCIATORI - SQUALIFICA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



CECCHI LORENZO (CHIERI)

BRUSACA' FEDERICO (GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO)

GHINI NICOLA (PRATO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



CRUCIANI MICHEL (LUCCHESE)

CASTELLANA ALESSANDRO (SAVONA)

GATTI FEDERICO (VERBANIA)