Giudice Sportivo, due squalificati per Ghivizzano, Ponsacco e Seravezza

La vice capolista senza Lici e Castorani, i verde azzurri perdono invece capitan Granaiola e bomber Rodriguez

La Spezia - Dopo le gare di domenica 25 febbraio valide per la 25^giornata del Campionato Nazionale di Serie D girone E, il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 28 febbraio 2018 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



Squalifica di DUE giornate a:



- VENTURI SIMONE (Allenatore GHIVIZZANO) per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irriguardose ed offensive all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

- RODRIGUEZ SAMON REIDER (SERAVEZZA) per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, colpito volontariamente con la mano aperta la pancia ed il fianco di un calciatore avversario. Si rendeva necessario l'intervento dei sanitari.



Squalifica di UNA giornata a:



- GULLI ANDREA (ALBISSOLA) per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

- FIUZZI LUCA (ARGENTINA) per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

- DIANA GIORGIO (GHIVIZZANO) per somma di ammonizioni.

- MONTEFORTE LUCA (Allenatore LIGORNA) per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

- CASTORANI MANUELE (PONSACCO) per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

- LICI ALEKSANDER (PONSACCO) per recidiva in ammonizione (10a).

- GRANAIOLA MARCO (SERAVEZZA) per recidiva in ammonizione (5a).

- LUCARELLI MASSIMO (V.MONTECATINI) per recidiva in ammonizione (5a).