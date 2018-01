Giudice Sportivo, che mazzata per il Seravezza

Multa alla società, tre turni al forte fantasista Rodriguez e due giornate di squalifica al difensore Fedi. In totale sono 12 gli squalificati, mentre tre le società multate

La Spezia - Dopo le gare del 7 Gennaio 2018 valide per la 18^giornata del Campionato Nazionale di Serie D girone E, il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 09 Gennaio 2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



GIUDICE SPORTIVO - A CARICO DI SOCIETÀ - AMMENDA



SERAVEZZA - € 700,00

Per avere propri sostenitori in campo avverso, rivolto ripetute espressioni offensive all'indirizzo degli Ufficiali di gara.



SESTRI LEVANTE - € 600

Per avere propri sostenitori rivolto in più occasioni espressioni offensive e minacciose all'indirizzo degli occupanti la panchina avversaria ed in particolare all'allenatore della società.



REAL FORTE QUERCETA - € 200

Per mancanza acqua calda nello spogliatoio arbitrale.



A CARICO DI ALLENATORI - 1 GIORNATA



ZANETTI (Massese)



A CARICO DI GIOCATORI - 3 GIORNATE



RODRIGUEZ (Seravezza)



2 GIORNATE



FEDI (Seravezza)



1 GIORNATA



TRUCCO (Argentina)

GALLOTTI (Ligorna)

BORGOBELLO (R.F. Querceta)

SCALZI (U. Sanremo)

GUIDI (Viareggio)



5° AMMONIZIONE (SQUALIFICA)



ANTONELLI (Finale)

GOMES (Savona)

DE VIVO (Sestri Levante)

GAGLIARDI (U. Sanremo)

MATTEI (Viareggio)



4° AMMONIZIONE (DIFFIDA)



Carradori (San Donato)

Gallo e Tognoni (Savona)

Bortoletti (Seravezza)

Ianniello e Raso (Sestri Levante) -