Giudice Sportivo, ancora una multa per la Sanremese

La Spezia - Dopo la disputa della IV giornata del campionato di Serie D Girone A queste le decisioni del Giudice Sportivo.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



SANREMESE CALCIO S.R.L. - € 200,00

Per avere propri sostenitori esposto, per alcuni minuti, uno striscione in segno di protesta contro gli Organi Federali



A CARICO DI ALLENATORI - I AMMONIZIONE



MONACO FRANCESCO (LUCCHESE)



CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO DI GIOCO - UNA GIORNATA DI SQUALIFICA



PETRACCA ALBERTO (BRA)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco



SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE



NANNELLI GIOVANNI (LUCCHESE)