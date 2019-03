Giudice Sportivo, allenatori dietro la lavagna

Squalificati i tecnici di Borgosesia, Lavagnese, Inveruno e Pro Dronero. Borgosesia nuovamente multato. Un giocatore della Fezzanese entra in diffida

La Spezia - Dopo le gare valide per XVIII giornata del Girone A di Serie D ecco le sanzioni decise dal Giudice Sportivo in vista del prossimo turno.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



BORGOSESIA - € 300,00

Per avere propri tesserati non identificati, al termine della gara, preso parte ad una rissa davanti gli spogliatoi che perdurava per circa 2 minuti.



A CARICO DI MASSAGGIATORI - INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' FINO AL 10/04/2019



ROSSO DAVIDE (PRO DRONERO)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato. ( R A - R AA )



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE



CAMMAROTO VINCENZO (LAVAGNESE)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.



CARIDI ANTONIO (PRO DRONERO)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato. ( R A - R AA )



SQUALIFICA PER 1 GIORNATA



DIDU MARCO (BORGOSESIA CALCIO)

Per comportamento non regolamentare, allontanato.



ANDREOLETTI MATTEO (INVERUNO)

Per essere entrato sul terreno di gioco pronunciando espressione blasfema, allontanato.



A CARICO DI CALCIATORI - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



BENASSI LUCA (BORGARO NOBIS)

PICONE CHIODO MATTIA (BORGOSESIA)

TRUZZI STEFANO (INVERUNO)

ALLUCI MATTEO (LAVAGNESE)

LATTARULO ISAIA (MILANO CITY)

BRONDINO ALESSANDRO (PRO DRONERO)

SANGARE' SALIF (PRO DRONERO)

DIAW BOUBACAR (STRESA SPORTIVA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



QUEIROLO CRISTIAN (LAVAGNESE)

ONETO EDOARDO (LAVAGNESE)

ROSANO ROBERTO (PRO DRONERO)

CUSATO GIANLUCA (SESTRI LEVANTE)

GRASSELLI ALESSANDRO (FEZZANESE)



L.G.