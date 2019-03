Giudice Sportivo, Vittiglio del Savona fermato per 4 giornate

Squalificati altri tre giocatori e un dirigente. In tre entrano in diffida

La Spezia - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo i recuperi dello scorso Mercoledì nel Girone A di Serie D.



GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D GIRONE A - 10 Giornata -

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/ 4/2019



TURONE MAURIZIO (SAVONA F.B.C.)



Per avere rivolto espressioni irridenti ed offensive all'indirizzo dell'Arbitro a fronte della richiesta di far allontanare persone indebitamente presenti nella zona degli spogliatoi. Sanzione così determinata anche in considerazione della violazione dei doveri derivanti dalla funzione ricoperta dal medesimo. Allontanato.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



QUARTODECIMO ANTONIO (ARCONATESE 1926 SSDARL)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.



CARIDI ANTONIO (PRO DRONERO)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE



VITTIGLIO MARCO (SAVONA F.B.C.)

Per avere a gioco fermo colpito un calciatore avversario, riverso a terra per un fallo subito, con un calcio al volto, provocandogli sensazione dolorifica. Sanzione così determinata anche in considerazione della circostanza di diminuita possibilità di difendersi del calciatore colpito, nonché della obiettiva idoneità ad arrecare grandissimi danni fisici al medesimo.



SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE



ROSANO ROBERTO (PRO DRONERO)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



SARR MICHEL MARCELIN (ARCONATESE 1926 SSDARL)

CARIDI MARCO (PRO DRONERO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



RASTRELLI PIETRO (PRO DRONERO)

BACIGALUPO ANDREA (SAVONA F.B.C.)

TOGNONI MARCO (SAVONA F.B.C.)



