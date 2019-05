Giudice Sportivo, Monacizzo della Fezzanese in diffida

Multata l'Arconatese. Sono nove in totale gli squalificati in vista dell'ultimo turno di campionato, due a testa per Lavagnese e Borgaro

La Spezia - Dopo le gare valide per XXXIII giornata del Girone A di Serie D ecco le sanzioni decise dal Giudice Sportivo in vista del prossimo turno.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



ARCONATESE - € 100,00

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (un fumogeno) all'interno del settore loro riservato.



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA



BENASSI LUCA (BORGARO NOBIS)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.



A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (X INFR.)



DEL BUONO VITTORIO (BORGARO NOBIS)

GALFRE' DANIELE (PRO DRONERO)

SCIENZA PAOLO (STRESA)



SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



CALLONI GIULIO EDOARDO (BORGARO NOBIS)

DEROSA DAVIDE (FOLGORE CARATESE)

MERLI SALA IVAN (LECCO)

BASSO SIMONE (LAVAGNESE)

CARUSO SIMONE (LAVAGNESE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIV INFR.)



ROSSO ANDREA (BORGARO NOBIS)

VIDETTA ALESSANDRO (UNIONE SANREMO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR.)



MONACIZZO CHRISTIAN (FEZZANESE)

MENEGAZZO GIULIO (LIGORNA)

D'ORAZIO ANDREA (MILANO CITY)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



BENNATI GUIDO (SESTRI LEVANTE)



Lorenzelli Guido