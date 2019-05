Giudice Sportivo, Grasselli della Fezzanese salterà la prima gara della prossima stagione

Il Milano City perde Speziale per due turni e mister Ezio Rossi e D'Orazio per una giornata. Putzolu e Mandelli saltano la semifinale Play - Off dell'Inveruno

La Spezia - Dopo le gare valide per XXXIV e ultima giornata del Girone A di Serie D ecco le sanzioni decise dal Giudice Sportivo che verranno scontate nei Play - Off, nei Play - Out o alla prima giornata della prossima stagione.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA



ROSSI EZIO (MILANO CITY)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER 2 GIORNATA EFFETTIVE



SPEZIALE DAVIDE (MILANO CITY)

Per aver rivolto espressione intimidatoria all'indirizzo del Direttore di Gara



A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (X INFR.)



MONTICONE MATTIA NANNI (FOLGORE CARATESE)

PUTZOLU TOMMASO (INVERUNO)

D'ORAZIO ANDREA (MILANO CITY)



SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



GRASSELLI ALESSANDRO (FEZZANESE)

MANDELLI MICHELE (INVERUNO)

AGNESINA AMOS (STRESA SPORTIVA)

BATTISTELLO ANDREA (STRESA SPORTIVA)



G.L.