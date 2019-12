Dopo la disputa della XIV giornata del campionato di Serie D Girone A queste le decisioni del Giudice Sportivo.



A CARICO DI DIRIGENTI - INIBIZIONE FINO AL 18/12/2019



PROSPERI ANDREA (REAL FORTE QUERCETA)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di Gara - Allontanato



A CARICO DI ALLENATORE - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



CORREALE ROBERTO (SANREMESE)



A CARICO DI CALCIATORI - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE



BITEP JONATHAN (LUCCHESE)

Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno



SQUALIFICA PER 1 GIORNATA



GAVINI LUCA (FEZZANESE)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.



SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER DOPPIA AMMONIZIONE



GRASSI LUIGI (SERAVEZZA POZZI)



SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



ROSSI ALESSANDRO (BRA)

GIACINTI SANTE (CHIERI)

BASSO GIANMARCO (LAVAGNESE)

GNECCHI GIANLUCA (LIGORNA)

MEUCCI MATTEO (LUCCHESE)

DI PAOLA FRANCESCO (REAL FORTE QUERCETA)

CASTELLANA ALESSANDRO (SAVONA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



DI LERNIA MARCO (CASALE)

TANASA ANDREI (CARONNESE)

MACCABRUNI FABIO (SERAVEZZA POZZI)