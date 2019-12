Giudice Sportivo, Fannucchi del Prato fermato per tre giornta

La Spezia - Dopo la XV giornata di campionato queste le decisioni del Giudice Sportivo in vista del prossimo turno.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



CASALE € 500,00

Per avere propri sostenitori (circa 10 ) rivolto per alcuni secondi grida costituenti discriminazione per ragioni di razza all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria. Tale condotta veniva immediatamente censurata dalla maggior parte del pubblico presente. Sanzione così determinata in ragione dell'attenuante prevista dall'art. 29 comma 1 lett.e) del CGS.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



MONTEFORTE LUCA (LIGORNA)

Per aver rivolto espressione ingiuriosa all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato. ( R AA )



MONACO FRANCESCO (LUCCHESE)

Per aver rivolto espressione ingiuriosa all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato. ( R AA )



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



FANNUCCHI JACOPO (PRATO)

Per aver rivolto espressione ingiuriosa all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato. ( R AA )



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE



GIAMPA' ELIA (PRATO)

PEZZATI MARCO (VERBANIA)



A CARICO DI GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR.)



MUZZI RAMON (BORGOSESIA)

APRILE GABRIELE (GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



TOS CRISTIAN (BRA)

MELANDRI DANIELE (CHIERI)

BORGIA MATTEO (GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO)

DANOVARO FEDERICO (LIGORNA)

MANCINI ANDREA (LIGORNA)

GENTILI MATTEO (PRATO)

FALCHINI GABRIELE (REAL FORTE QUERCETA)

DEMONTIS ANDREA (SANREMESE)

PIRACCINI ANDREA (VERBANIA)

MACCABRUNI FABIO (SERAVEZZA POZZI)