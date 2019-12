Per il classe '95 oltre cento presenze nella IV Serie Nazionale e anche una presenza in Serie A con la maglia del Livorno

Ghivizzano - Saluta il Borgosesia, ma rimane sempre nel Girone A il centrocampista Daniele Bartolini che si accasa al Ghivizzano Borgoamozzano. Con i granata 11 presenze per lui in questa stagione di cui nove da titolare. Il classe '95, che vanta anche una presenza in Serie A con il Livorno, ha vestito anche le maglie di Viareggio, Pavia, OltrepoVoghera, Savona e Montecatini per un totale di 101 presenze e 4 reti in Serie D.



G.L.