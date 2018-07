Ghiviborgo, ancora un arrivo in mediana

Dopo il "colpaccio" Nolè la formazione biancorosso tessera un mediana che vanta tre stagioni in Serie C con le maglie di Salernitana, Lumezzane e Paganese

Borgo a Mozzano - Continua a passo spedito la sessione estiva di calciomercato del Ghiviborgo. La formazione biancorossa, dopo il "colpaccio" Nolè, si assicura un altro rinforzo per la linea mediana. Arriva nella rosa di mister Guido Pagliuca il centrocampista classe '95 Luca Tagliavacche prelevato dalla Correggese con cui nell'ultima stagione ha totalizzato 23 presenze. Cresciuto nelle giovanili del Genoa, 15 presenze e 3 reti in Primavera, Tagliavacche ha poi proseguito la sua carriera tra i professionisti indossando in Serie C con Salernitana, Lumezzane e Paganese per un totale di 40 presenze tra i professionisti in tre stagioni.