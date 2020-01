Fossano, Romani verso la Lega Pro

Fossano - Oltre 150 partite all'attivo in maglia "blues" con 54 reti segnate e la fascia di capitano incollata al braccio sinistro, due campionati vinti con il salto dalla Promozione ai vertici della Serie D, ma ora le strade dell'esterno offensivo Riccardo Romani e del Fossano sembrano dividersi. Già lasciato in panchina la domenica scorsa nella difficile trasferta dei ragazzi di mister Viassi in casa della capolista Prato. A darne notizia è lo stesso Romani attraverso un lungo post sul suo profilo ufficiale Facebook in cui saluta Fossano visto il quasi sicuro approdo in Lega Pro. Rimane solo da capire quale squadra si aggiudicherà le prestazioni del forte giocatore anche se in pole position sembra esserci il Bisceglie. Di seguito il suo post sul noto social network.



"Impossibile descrivere tutto in poche righe …… impossibile racchiudere tutto in un solo GRAZIE …… 54 mesi ,152 partite ,54 gol ,2 campionati vinti ….. ma questi sono solo numeri che valgono niente ….. quello che resta nel cuore sono i momenti ,le emozioni ,l’affetto ,l’amore calcistico ,il rispetto ,la stima che avete avuto in me e che ho solo cercato di ricambiare facendo l’unica cosa che potessi fare per “sdebitarmi”di tutto questo ……. non riesco a riassumere tutto in qualche riga ,ci sarebbe troppo da dire …… mi mancherà entrare da quel cancello ,in quello spogliatoio ,quell’armadietto con il 10 e quella maglia numero 10 che per 4 stagioni e mezzo ho provato a portare con il più grande rispetto possibile …… Un GRAZIE speciale al signor Balocco per tutto ,a GIANFRANCO BESSONE ,una delle poche persone a cui devo davvero tutto,per la vita più che per il calcio …. a ROBI CALAMARI,ANDI,RINO,SANTORO,GIANFRANCO PEROTTI,AL DOTTOR DAMILANO,DOMENICO BONARDI,DOMENICO LIZZADRO,MARCO BLANDINO,ANDREA GOGLINO,LUCA CHIAPELLA,MIRCO VINAI ,MASSIMO FRATTOLILLO…. alla figura di EZIO PANERO,fondamentale per una mia crescita calcistica sotto tanto punti di vista ….. Al più grande di tutti ,al MISTER ,la figura per me più importante negli anni ,alla persona che mi ha più voluto bene e saputo gestire ,stimolare,apprezzare ,valorizzare e quant altro,FABRIZIO VIASSI ,che non potrò mai smettere di ringraziare …… infine ,il ringraziamento più sentito ai veri protagonisti del mio percorso …… a VOI ,che mi avete sopportato,supportato ,stimato ,abbracciato ,vi siete aggrappati a me alcune volte e io a VOI il più delle volte …. avete riempito la mia vita calcistica e non ,avete reso tutto straordinario sotto ogni punto di vista …… I MIEI COMPAGNI …… a quelli di un mese e a quelli di 5 anni …. ognuno ha contribuito a rendere questa “storia”bellissima e speciale ……. ovunque andrò sarete per sempre nel mio cuore ,che è colorato di bianco e di blu …… ogni obiettivo ,traguardo ,gioia o dolore sportivo rimarrà per sempre il NOSTRO …. GRAZIE RAGAZZI …… @fossanocalcio1919 ?? ……. Ora è tempo di una nuova sfida …….. ??

VI VOGLIO BENE ,

Il vostro Capitano"