Flash news, sarà Magrini l'allenatore della Massese

Massa - Manca ancora l'ufficialità da parte della società bianconera, che continua il proprio silenzio stampa, ma secondo le indiscrezioni raccolte in serata da Calcio Spezzino il nuovo allenatore della Massese sarà mister Lamberto Magrini (nella foto la presentazione della scorsa stagione, N.d.r.). Per lui si tratta di un ritorno in quanto già nella scorsa stagione era stato chiamato in corsa sulla panchina della Massese quando, dopo la sconfitta subita dai bianconeri in casa degli spezzini della Fezzanese (3 - 0 il punteggio finale, N.d.r.), vi era stato l'esonero di Lazzini. Magrini disputò anche i Play - Off sulla panchina dei toscani vincendoli in finale contro il Savona. Ex giocatore, classe '61, in carriera ha allenato Sangimignano, Castelfiorentino, Grosseto in più occasioni, Matera, Orvietana, Fano, Gavorrano, Bastia e Recanatese. Domani dovrebbe guidare già il suo primo allenamento in sostituzione del dimissionario Cristiano Zanetti. Inoltre la Massese continua a lavorare per un paio di rinforzi. Per il pacchetto arretrato si sogna il ritorno di Maccabruni, classe '97, ora in Serie C con la Carrarese. L'altro acquisto potrebbe riguardare un elemento che possa giostrare in attacco, l'identikit sarebbe quello di una seconda punta che possa coesistere con Gioè e Lombardi, nei prossimi giorni se ne saprà di più.