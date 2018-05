Finale, è separazione con il tecnico Pietro Buttu

Finale Ligure - Si separano le strade del Finale Fc e di mister Pietro Buttu. Il tecnico, con oltre 300 presenze sulla panchina giallorossa, lascia quindi il sodalizio di Finale Ligure dopo la retrocessione in Eccellenza. Un connubio storico quello tra Finale e Buttu che dalla panchina del "Borel" aveva guidato i suoi ragazzi alla vittoria dell'Eccellenza ligure e, la stagione successiva, si era qualificato come quinto in classifica ai play - off del Girone E di Serie D. Quest'anno invece ha chiuso al terzultimo posto della graduatoria retrocedendo direttamente per via della "forbice" di punti dalla sestultima in classifica. Di seguito il comunicato ufficiale del sodalizio finalese.



"La società ASD FBC Finale comunica che Pietro Buttu non sarà l’allenatore della Prima Squadra nella prossima stagione calcistica.

Tutto l’ambiente giallorossoblu ringrazia il mister per l’impegno profuso in questa lunga esperienza vissuta insieme, la quale ha portato in oltre dieci anni di cammino a traguardi prestigiosi nelle classifiche e nel perseguimento del primario obbiettivo della valorizzazione dei nostri giovani, tra cui ricordiamo Barberis, Basso, Jawo e Sancinito, approdati al calcio professionistico, dopo esser cresciuti con indosso la maglia finalese.

Il tecnico ringrazierà la società, i giocatori ed i tifosi nella conferenza stampa che si terrà il giorno venerdì 18 maggio alle ore 17.30 presso la sede di via Brunenghi a Finale Ligure."