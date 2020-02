Fezzanese sconfitta a Verbania, ora è crisi vera!

Verbania - Nonostante comandi il gioco per quasi tutto il match la Fezzanese viene sconfitta nel delicatissimo scontro diretto in casa del fanalino di coda Verbania incassando la quarta sconfitta consecutiva. Squadre contratte, poche occasioni da rete e quasi tutte di marca ospite, ma i ragazzi in maglia "Verde" confermano una preoccupante sterilità offensiva e pagano a caro prezzo la solita disattenzione difensiva concessa dopo appena 40" dall'inizio della ripresa.



Le formazioni: Debutto sulla panchina biancocerchiata per mister Porcu terzo tecnico della stagione per i piemontesi che si affida al neo acquisto Pedrabissi in attacco in coppia con Artiglia. Capitan Russo a difesa dei pali. Sempre pesanti le assenze a centrocampo di Grasselli, Cecchetti e Cerchi a cui si aggiunge ovviamente quella di Campagni. Sabatini recupera Baudi dal 1' minuto e schiera una formazione molto giovane con ben sei fuori quota dall'inizio consegnando una maglia da titolare a Dell'Amico.



Primo tempo: Parte fortissimo la Fezzanese che nel giro di quattro minuti confeziona immediatamente due palle gol. E' Addiego Mobilio ad ispirare prima Brunetti al 3°, ma il centrocampista andato in gol con il Prato non inquadra lo specchio della porta, e poi Baudi al 4° con la conclusione del "Mago" precisa, ma debole che trova quindi pronto alla risposta di capitan Russo. Il Verbania prende poi le misure e la gara si fa più equilibrata con i ragazzi di mister Sabatini che mantengono il pallino del gioco e il predominio in campo. Al 24° si infortuna Riva tra i locali e Porcu manda in campo Gioria. Per vedere un'altra azione da rete bisogna attendere però il 36° quando Brunetti prova la battuta potente da fuori area trovando la buona parata di Russo. In pratica la prima frazione è tutta qui e le squadre, dopo due minuti di recupero, rientrano negli spogliatoi sul parziale invariato.



Ripresa: L'inizio della seconda frazione è invece drammatico per gli spezzini in maglia "Verde" che dopo appena 40" incassano il gol del vantaggio del Verbania. Musso scodella un cross sul secondo palo dove ben appostato, ma soprattutto colpevolmente libero, si trova Colombo che non ha difficoltà a insaccare portando avanti i biancocerchiati. La Fezzanese ci mette un po' a riorganizzarsi, poi allo scoccare dell'ora di gioco ecco la reazione: è ancora Addiego Mobilio ad ispirare la manovra offensiva con un cross perfetto per la testa di Dell'Amico che impatta il pallone, ma trova ancora Russo pronto alla parata. Succede veramente poco nel prosieguo del match. La Fezzanese ha un'altra occasione all'85° quando Baudi si incarica di calciare una punizione dal limite, ma ancora una volta Russo è pronto e fa sua la sfera. Prova a riversarsi in attacco la Fezzanese nei minuti finali e proprio al 90° ecco un angolo battuto da Addiego Mobilio per capitan De Martino che sovrasta gli avversari e incorna di potenza, ma il pallone è alto di pochissimo sopra la traversa di Russo. Con la Fezzanese sbilanciata in avanti al 91° pericolosa ripartenza del Verbania finalizzata da Gambino che conclude a rete trovando pronto Greci alla parata. Non succede altro e si materializza così la quarta sconfitta consecutiva per la Fezzanese che, pur non demeritando affatto, esce senza punti dal campo del Verbania. Crisi acclarata per i ragazzi di mister Sabatini.



Tabellino



Verbania - Fezzanese 1 - 0

Marcatore: 46° Colombo



Note: ammoniti Russo (V), Gavini (F), Vanzan (V), Colombo (V), Addiego Mobilio (F), Zavatto (F), rec. 2' e 4'



Verbania: Russo, Fortis, Riva (24° Gioria), Piraccini, Pezzati, Gatti, Vanzan (71° Lonardi), Musso, Pedrabissi (82° Austoni), Artiglia (65° Perpepaj), Colombo (87° Gambino). All. Porcu

A disp.: Strola, Osei, Spadoni, Magagnato.



Fezzanese: Greci; Gavini (65° Diallò), Zavatto, De Martino, Casanova; Dell'Amico (65° Castagnaro), Monacizzo, Brunetti; Baudi, Addiego Mobilio, Saporiti (77° Tivegna). All. Sabatini

A disp.: Bleve, Bongiorni, Bonfiglioli, Bruzzi, Felice, Terminello.



Arbitro: Sig. Riccardo Galasso

Assistenti: Sig.ra Alessia Cerrato e Sig. Scardino Roberto