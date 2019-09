Fezzanese, il primato in classifica porta un "regalo" a Sabatini

Fezzano - Non solo le tre vittorie consecutive di inizio campionato, ma anche un occhio al mercato degli svincolati per la Fezzanese con il diesse Fabio Lorieri che non si è lasciato scappare l'opportunità di tesserare un nuovo elemento con cui andare a rinforzare l'attacco della rosa messa a disposizione di mister Sabatini.



Arriva a vestire la maglia "Verde" Giulio Valente, barese classe '92 174 cm. di altezza per 68 Kg. di peso forma, in regime di svincolo dopo l'ultima esperienza al Sondrio e che in Serie D vanta uno score personale di 207 presenze e 62 reti. A livello realizzativo la sua miglior esperienza è stata quella con la maglia della Folgore Caratese dove in un campionato e mezzo ha messo a segno 26 reti. Di rilievo anche l'annata alla Pergolettese con 12 segnature. In carriera ha vestito maglie importanti come quelle di Gozzano, Nocerina e Derthona, oltre che Lavagnese, Olginatese, Trento, Seregno e Inveruno.



"Sono non solo contento, ma contentissimo che questa trattativa sia andata a buon fine. Voglio ringraziare il Direttore Fabio Lorieri e anche capitan De Martino per la buona riuscita dell'operazione." - le prime parole di Valente rilasciate al sito ufficiale www.fezzanese.it - "Ho già conosciuto i miei nuovi compagni e svolto con loro l'allenamento odierno. Abbiamo avuto un ottimo inizio di campionato, soprattutto se si pensa che abbiamo affrontato squadre del calibro della Sanremese e dello stesso Ligorna che, comunque, la scorsa stagione è arrivato in finale dei Play - Off. Voglio raggiungere il prima possibile l'obiettivo della salvezza assieme ai miei nuovi compagni cercando di migliorare il mio score di reti della scorsa stagione."



Valente ha svolto ieri pomeriggio il suo primo allenamento con i nuovi compagni e sarà già a disposizione di mister Sabatini per la difficile trasferta di domenica prossima in casa della corazzata Savona vogliosa di riscatto dopo il K.O. nel big match di domenica scorsa con la Caronnese.