Fezzanese, è un "Mago" da record!

Un magistrale piazzato dai 30 metri vale il pareggio per la Fezzanese che mantiene il Milano City a 4 punti di distanza. Baudi con il 14° centro diventa il miglior marcatore in un singolo campionato di Serie D dei "Verdi"

Busto Garolfo (MI) - Quinto risultato utile e terzo pareggio consecutivo per la Fezzanese che ritorna dal "Battaglia" di Busto Garolfo con un punto importante conquistato in rimonta contro il Milano City. I granata sono avversaria in lotta per la salvezza proprio con i "Verdi" spezzini, ma nel Girone di Ritorno hanno cambiato letteralmente pelle grazie al mercato ingaggiando molti giocatori importanti tra cui il bomber Tonani, Sangalli e Pupeschi. Un pareggio arrivato come i due precedenti recuperando l'iniziale svantaggio e sempre con un gol del "Mago" Baudi che tocca quota 14 in classifica marcatori diventando il miglior cannoniere in singola stagione in Serie D della Fezzanese, superato di un gol il precedente record di Veratti fermo a 13. Desta qualche preoccupazione la condizione fisica proprio del bomber dei "Verdi" toccato duro in occasione del fallo che ha portato alla punizione del pareggio e costretto ad uscire all'intervallo.



Le formazioni: Locali che mister Ezio Rossi schiera con un 3 - 5 - 2 confermando 8/11 della formazione che ha perso domenica scorsa a Casale. Dentro il portiere Sangalli, il difensore Molinari al posto di Poma e il centrocampista D'Orazio in vece di Neto Pereira che si accomoda in panchina. A guidare la difesa De Bode, mentre in avanti confermato il tandem offensivo Spezia - Tonani con quest'ultimo a segno in quattro occasioni nelle sei presenze dal suo arrivo in granata dall'Ambrosiana con cui aveva già segnato cinque gol. Sabatini rilancia Mitta in vece di Bruzzi dal 1' minuto e recupera Cecchetti a centrocampo, per il resto formazione confermata rispetto alla domenica precedente anche per via delle assenze di Monacizzo, Angelotti, Gavellotti e Rrokaj.



Primo tempo: Pronti via e dopo 6' minuti il Milano City passa già in vantaggio: verticalizzazione di Selvatico per Speziale che sorprende la difesa con l'attaccante granata che entra in area e batte Greci proteso in disperata uscita quanto vana uscita. La risposta della Fezzanese al quarto d'ora quando, a seguito di un batti e ribatti in area, la palla arriva al limite dove è appostato Baudi che calcia di prima intenzione alzando la mira sopra la traversa. Vi è poi una fase in cui il gioco ristagna maggiormente a centrocampo e di azioni pericolose se ne vede praticamente nessuna. Al 33° brutta entrata di Selvatico, ammonito, su Baudi al limite dell'area. Il capitano, seppur claudicante, si incarica della battuta da posizione centrale ai 30 metri: splendido destro a girare che batte imparabilmente Sangalli sul proprio palo. 14° perla stagionale per il "Mago" che rimette tutto in parità. Fezzanese che sulle ali dell'entusiasmo si riporta in avanti e al 37° ecco la grande discesa di Cherif Diallò che entra in area, perde palla, ma la recupera subito crossando per Mitta che di testa colpisce una clamorosa traversa. La squadra di Sabatini va vicinissima al raddoppio. Al 40° occasionissima anche per il Milano City con Pupeschi che si presenta a tu per tu con Greci, ma il giovane portiere spezzino fa il miracolo salvando in due tempi la sua porta. Squadre al riposo sull'1 - 1.



Ripresa: All'intervallo è costretto ad alzare bandiera bianca capitan Baudi sostituito da Bruzzi dopo il forte colpo ricevuto nell'azione che ha portato al pareggio fezzanotto. Partono nuovamente forte i granata di mister Rossi ad inizio ripresa e al 50° D'Orazio centra per Tonani che conclude a botta sicura, ma Greci compie il secondo miracolo di giornata salvando il pallone proprio sulla linea di porta. Locali che si lamentano asserendo che il pallone ha varcato la linea, ma l'Arbitro è di un'altra opinione. Tre giri di lancette dopo tiro - cross di Speziale che non sorprende il bravo portiere classe '99 della Fezzanese che smanaccia in angolo. La pressione granata si fa insistente e sfocia nella traversa colpita da De Bode al 56° con il difensore che devia di testa un cross pareggiando il conto dei legni colpiti. La Fezzanese a questo punto si scuote e un minuto prima dell'ora di gioco ci vuole un vero e proprio miracolo di Sangalli quando Bruzzi scambia con Cherif Diallò che entra in area e concludeva a botta sicura. Lo stesso Cherif Diallò si ripete al 67° quando in progressione entra in area, lascia sul posto due avversari, ma poi spreca calciando in maniera troppo debole su Sangalli che non ha difficoltà a fare suo il pallone. In pratica è l'ultima azione rilevante da segnalare della partita, se si esclude un colpo di testa alto del neo entrato Neto Pereira sugli sviluppi di un corner al 92°, perchè l'ultimo quarto d'ora risulterà molto spezzettato per i molteplici cambi operati dai due allenatori.



Conclusioni: Per la Fezzanese un punto importante in casa di una diretta concorrente alla salvezza che nel calciomercato invernale di Dicembre e Gennaio si era molto rafforzata cambiando letteralmente pelle, un pari che permette ai "Verdi" di mantenere quattro punti di vantaggio sui granata e uno sulla zona Play - Out. Un pari meritato per due squadre che si sono tutto sommato equivalse. Meglio i granata nella prima parte delle frazioni, più in palla i "Verdi" nella seconda parte dei due tempi. Una traversa a testa per una partita giocata a viso aperto da entrambe.



I migliori: Al "Mago" Baudi questa volta bastano appena 45' minuti per lasciare il segno e battere l'ennesimo record in maglia "Verde". Notevole la prestazione offerta dal giovane portiere classe '99 Greci con tre interventi importanti di cui due miracolosi. Tra i granata brillano gli attaccanti Speziale e Tonani e il portiere Sangalli.



Tabellino



Milano City - Fezzanese 1 - 1

Marcatori: 6° Speziale (M), 34° Baudi (F)



Note: ammoniti Tonani (M) per simulazione, Selvatico (M) per comportamento non regolamentare, recuperi 1' e 4'.



Milano City (3 - 5 - 2): Sangalli; Molinari, De Bode, Capogrosso; Pupeschi, Mecca, Selvatico (85° Kerroumi), D'Orazio (), Boccadamo (78° Gianola); Speziale (87° Neto Pereira), Tonani (65° Mair). All. E. Rossi

A disp.: Frigione, Febbrasio, D. Rossi, Poma, Garganico.



Fezzanese: Greci, Gavini, Terminello, Zavatto, Cecchetti (85° Marcellusi), De Martino, Grasselli, Scotti (61° Dell'Amico), Mitta (75° Cantatore), Baudi (46° Bruzzi), Cherif Diallò. All. Sabatini

A disp.: Bleve, Coppola, Lapperier, Zappelli, Vatteroni.



Arbitro: Sig. Ettore Longo della Sez. AIA di Cuneo

Assistente N°1: Sig. Nicola Di Meo

Assistente N°2: Sig. Roberto Ferrari