Fezzanese, è separazione consensuale con mister Sabatini

Dopo tre stagioni ricche di soddisfazioni si separano in maniera consensuale le strade di mister Gabriele Sabatini è della Fezzanese. E' lo stesso club presieduto dal Presidente Arnaldo Stradini che lo ha annunciato pochi minuti fa attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito internet.



"Mister ti vogliamo ringraziare per questi tre incredibili anni trascorsi insieme che ci hanno permesso di apprezzare la tua competenza, professionalità e serietà, ma soprattutto per esserti dimostrato sempre uomo corretto e leale, la cosa più importante per la nostra Società. Per sempre uno di noi!



Grazie Gabry"



Queste le parole con cui il club di Fezzano si accomiata da uno dei tecnici più vincenti della sua lunga storia ringraziandolo per tre stagioni da record in cui è stato vinto un campionato di Eccellenza, polverizzando ogni record per quanto riguarda le reti messe a segno in una singola stagione, e conquistato una storica salvezza diretta nel torneo di Serie D senza dover disputare i Play - Out.