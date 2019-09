Fezzanese da record, Diallò e Addiego Mobilio stendono il Fossano

Sarzana - Non era mai successo prima nella storia della squadra del piccolo borgo di Fezzano, 670 abitanti circa nel comune di Portovenere, che la sua squadra vincesse le prime quattro partite disputate nel campionato nazionale di Serie D. La Fezzanese c'è riuscita quest'oggi superando per 3 - 1 il Fossano grazie alla propria nuova coppia gol formata dal solito incontenibile Diallò e da un Addiego Mobilio che cresce partita dopo partita. La gara, valida per l'anticipo della V giornata del Girone A, vedeva la squadra di Sabatini dominare la prima frazione, anche se per trovare la via della rete, dopo la clamorosa traversa di Monacizzo, ci vogliono due svarioni difensivi ospiti. Nella ripresa partono meglio i piemontesi dell'ex Mitta che su angolo trovano il gol che riapre la partita, ma poi è il solito incontenibile Diallò a chiudere definitivamente i conti e spedire in vetta la Società del Presidente Arnaldo Stradini.



Le formazioni: Stesso undici di partenza di quello che ha sconfitto il Ligorna per Sabatini con il tridente Diallò – Saporiti – Addiego Mobilio. In panchina si rivedono Dell’Amico e Terminello, al rientro dai rispettivi infortuni, e il neo acquisto Valente. Ancora indisponibili Cecchetti, Bruzzi, Raso e Zappelli. Ospiti con il 4 – 3 – 3 guidati in attacco dall’ex di turno Mitta riferimento centrale, alla sua sinistra capitan Romani, mentre a destra ecco il giovane Galvagno.



Primo tempo: Subito pericolosa la Fezzanese al 2° minuto con Addiego Mobilio che si libera al limite e poi esplode un gran mancino, Merlano ci mette i pugni e respinge. Subito dopo Diallo servito in area prova ad incrociare cercando il secondo palo, ma il pallone esce di poco sul fondo. Al 9° Diallò brucia il diretto marcatore sulla sinistra, entra in area e mette in mezzo un pallone solo da spingere in rete, ma Addiego Mobilio è in ritardo sul pallone e l’azione sfuma in un nulla di fatto. Al 13° si vede per la prima volta il Fossano, ma il centro di Romani per Mitta è chiuso in angolo di testa da Zavatto. Subito dopo il quarto d’ora ancora Diallò se ne va a sinistra bella triangolazione Saporiti – Grasselli che mette in mezzo un pallone interessantissimo, ma la difesa ospite riesce a liberare con qualche affanno. Al 22°, dopo due angoli per il Fossano senza frutto, Cantatore a destra appoggia a Castagnaro che centra per il colpo di testa di Saporiti che esce di poco sopra la traversa. Dopo una fase di calma apparente al 31° va vicinissima alla rete del vantaggio la Fezzanese: elaborata serie di passaggi tra Cerchi – Cantatore – Saporiti che liberano al limite Monacizzo che calcia al volo con il pallone che si stampa in pieno sulla traversa a Merlano. Il gol dei “Verdi” è nell’aria e arriva appena due minuti dopo quando un lancio lungo dalla difesa è toccato da Coviello nel tentativo di alleggerire all'indietro, si inserisce Addiego Mobilio che calcia al volo di destro facendo secco Merlano sul primo palo. Seconda rete consecutiva per l’esterno d’attacco mancino dopo quello con il Ligorna. Poco dopo capitan De Martino costretto alle cure mediche per un colpo ricevuto alla testa, ne approfittano subito i piemontesi che vanno al tiro dal limite con Romani inquadrando la porta per la prima volta in partita, ma Greci para senza troppi problemi. Sul rilancio trova il raddoppio la squadra di casa ancora con Addiego Mobilio che al 41° è lesto ad approfittare di un errore difensivo di Giraudo e battere l’incolpevole Merlano per la doppietta personale.



Ripresa: Non ce la fa capitan De Martino dopo il colpo in testa ricevuto e al suo posto al centro della difesa entra Gavini. Dopo un'azione pericolosa dei locali è il Fossano a farsi pericoloso con un colpo di testa di Mitta deviato in angolo. Dalla bandierina palla a Giraudo che di testa incorna alla perfezione sul secondo palo riaprendo la partita. Passano due minuti ed ecco un'occasione interessante per Mitta che alza sopra la traversa da posizione invitante. Al 55° destro rasoterra di Romani e Greci para a terra: la partita è cambiata con il Fossano che attacca a testa bassa. L'uscita di De Martino sembra farsi sentire nella retroguardia "Verde", ma al 61° lancio lungo su Cherif Diallò che sprigiona tutta la sua potenza partendo in imprendibile in progressione bruciando due avversari, entra in area e davanti a Merlano insacca freddamente il gol che ristabilisce le distanze. Poco dopo l’attaccante liberiano ancora protagonista di una grandissima progressione sulla corsia di sinistra da dove centra per i compagni un pallone importante, ma la difesa ospite spazza via il pallone. Classica girandola di cambi da ambo le parti e nei locali ecco il debutto dell’ultimo arrivato Valente, attaccante ex Sondrio che mette in mostra subito buone giocate. Al 91° pallone tagliato messo in mezzo dal Fossano dalla corsia di sinistra, ma nessuno riesce ad intervenire e l’occasione per i piemontesi sfuma in un nulla di fatto. E’ l’ultima occasione dell’anticipo del “Miro Luperi” che si chiude con la vittoria, la quarta su quattro partite, per i “Verdi” di Fezzano.



Tabellino



Fezzanese – Fossano 3 - 1

Marcatori: 33° e 41° Addiego Mobilio (FE), 50° Giraudo (FO), 61° Diallò (FE)



Note: ammoniti Monacizzo (F) e Addiego Mobilio (F), angoli 7 – 7, rec. 1’ e 4’



Fezzanese: Greci, Castagnaro, Zavatto, De Martino (46° Gavini), Cerchi (78° Dell’Amico), Grasselli, Monacizzo, Cantatore (69° Terminello), Addiego Mobilio (78° Valente), Diallò, Saporiti (74° Bonfiglioli). All. Sabatini

A disp.: Bleve, Bongiorni, Delvigo, Tivegna.



Fossano: Merlano, Boloca, Scotto, D’Orazio (60° Bergesio), Cristini, Galvagno, Romani (86° Massucco), D’Ippolito (76° Bertoglio), Giraudo, Coviello (72° Brondino), Mitta (65° Sangarè). All. Viassi

A disp.: Gaia, Campana, Madeo, Zeni.



Arbitro: Sig. Valerio Vogliacco di Bari

Assistente N°1: Sig. Federico Laici di Valdarno

Assistente N°2: Sig. Giuseppe Luca Lisi di Firenze