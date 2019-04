Fezzanese, brutto stop contro la Pro Dronero

I "Verdi" vengono messi K.O. dai piemontesi già retrocessi in Eccellenza. Ora per la salvezza della squadra di Sabatini sarà decisiva la sfida contro il Chieri che chiuderà il campionato domenica prossima

Dronero - Poteva essere la giornata decisiva per conquistare l'ambito traguardo della salvezza e invece la Fezzanese torna a casa con una sconfitta dalla trasferta in casa del fanalino di coda Pro Dronero. Ora tutto verrà deciso nella sfida di domenica prossima al "Luperi" contro il Chieri che diventa di importanza fondamentale per i "Verdi" del Presidente Stradini.



Le formazioni: Sabatini recupera Greci che stringe i denti per esserci e conferma l'undici di partenza che aveva battuto il Savona. In panchina si rivede Mitta. Caridi, allenatore dei Draghi, si affida in avanti al giovane classe 2000 Sall già autore di 13 reti in questo torneo.



Cronaca: Su un campo in bruttissime condizioni parte il match e al 4° è Sall ad entrare in area da destra e concludere a rete trovando la parata di Greci. La risposta ospite all'11° con un calcio di punizione di Baudi che esce di poco. Al quarto d'ora Dutto crossa per il colpo di testa di Salla, ma è ancora agevole la presa di Greci. Si arriva al 24° quando la Fezzanese va vicinissima al vantaggio: rimessa laterale di Grasselli con Zavatto che "spizza" il pallone per Saporiti il cui tiro di esterno colpisce il palo per poi terminare sul fondo. Al 39° Terminello, lasciato libero su azione d'angolo, colpisce di testa mandando alta la sfera. Al 45° ancora vicina al vantaggio la squadra di Sabatini con Baudi che entra in area da sinistra e calcia a rete, ma Rosano effettua una grande parata salvando il risultato di 0 - 0 sul quale si va al riposo all'intervallo.



Parte il secondo tempo e la Fezzanese troverebbe al 48° il gol del vantaggio: sul cross di Grasselli è Baudi a staccare di testa e mettere alle spalle di Rosano, ma l'arbitro annulla per presunta posizione irregolare del fantasista spezzino. Immediata la risposta della Pro Dronero con Sall che entra in area, salta due difensori e poi conclude colpendo in pieno la traversa. Al 52° ancora Sall protagonista con una rovesciata su cui è attento Greci. Lo scatenato attaccante locale al 54° trova però la rete del vantaggio recuperando una corta respinta della difesa spezzina e insaccando alle spalle di Greci. Colpita nel vivo la Fezzanese risponde al 61° con Saporiti che di testa manda alto il traversone di Diallò. Stessa cosa due minuti dopo con Baudi che di testa alza la mira sul centro di Grasselli. Al 71° raddoppiano i padroni di casa con il centro di Luca Isoardi deviato alle spalle di Greci da Galfrè. Passa un minuto e su azione d'angolo la Pro Dronero respinge corto un pallone preda di Monacizzo che calcia a rete, pallone stoppato in area con la mano da un avversario, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per concedere la massima punizione. Veementi proteste dei "Verdi" che sfociano nell'ammonizione comminata allo stesso Monacizzo. Partita che da qui in avanti scema con la Fezzanese che non riesce a farsi più pericolosa fino all'89° quando una conclusione dal limite di Cecchetti è salvata in corner. Dalla bandierina pallone messo in mezzo dove l'incornata di Diallò risulta alta sopra la traversa. Al 93° il triplice fischio dell'arbitro pone fine alla contesa. Brutto stop per i ragazzi di Sabatini contro i già retrocessi "draghi" della Pro Dronero. Ai "Verdi" ora servirà un punto nell'ultima giornata casalinga contro il Chieri domenica prossima al "Miro Luperi" di Sarzana.



Tabellino



Pro Dronero - Fezzanese 2 - 0

Marcatori: 54° Sall, 71° Galfrè



Pro Dronero: Rosano, Toscano J., Giraudo, Caridi, Maglie, Rastrelli, Brondino, Galfrè, Sall, Dutto, Isoardi L. All. Caridi

A disp.: Circio, Guerra, Rivero, Fischer, Sangarè, Ciccone, Niang, Bonelli, Isoardi D.



Fezzanese: Greci, Gavini, Terminello, Zavatto, Monacizzo, De Martino, Grasselli, Cecchetti, Diallò, Baudi, Saporiti. All. Sabatini

A disp.: Bleve, Coppola, Angelotti, Dell'Amico, Marcellusi, Rrokaj, Cantatore, Vatteroni, Mitta.



Arbitro: Sig. Filippo Colaninno di Nola

Assistenti: Sig.ra Sara Cappelli di Bergamo e Sig. Glauco Zanellato di Seregn