Fezzanese, avanti con mister Gabriele Sabatini

Il sodalizio del Presidente Arnaldo Stradini conferma per il terzo anno consecutivo l'allenatore spezzino alla guida della Prima Squadra

La Spezia - Nel segno della continuità con le ultime ottime stagione la Fezzanese ha reso noto di aver confermato alla guida della Prima Squadra mister Gabriele Sabatini. Per lo stimato tecnico spezzino la stagione 2019/2020 sarà la terza alla guida della Prima Squadra del sodalizio del Presidente Arnaldo Stradini. ""La riconferma del mister è la volontà della Società di continuare un percorso di crescita con un allenatore preparato che era ambito anche da altre piazze." - dichiara al sito ufficiale della Fezzanese il Direttore Sportivo Fabio Lorieri che poi continua - "Siamo contentissimi che Gabriele abbia accettato questo rinnovo avallando la prosecuzione di questo progetto. E' un segnale importante della Società che, tra mille difficoltà, cerca di confermarsi in una categoria così importante come la Serie D." Nei primi due tornei Sabatini ha conquistato la vittoria del campionato di Eccellenza della Liguria e una storica salvezza diretta in Serie D senza dover passare dai Play - Out. "Sono contentissimo di proseguire il rapporto di collaborazione con la Fezzanese con le motivazioni giuste per cercare di consolidarci nella categoria e quindi fare un'ulteriore passo di crescita insieme alla Società." - dichiara lo stesso Gabriele Sabatini al sito della Società - "Stiamo già lavorando con la Società per cercare di programmare al meglio la nuova stagione che oramai è alle porte."