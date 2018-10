Ezio Rossi è il nuovo allenatore del Milano City

Sostituisce mister Cusatis esonerato ieri sera al termine della sconfitta interna patita dai granata contro la Lavagnese

Milano - Dopo l'esonero di Cusatis avvenuto nella serata di ieri a seguito della sconfitta interna con la Lavagnese il Milano City ha annunciato la sua nuova guida tecnica. Si tratta di mister Ezio Rossi, torinese classe '62, con all’attivo ben nove promozioni in carriera; cinque da giocatore e quattro da allenatore.

Da giocatore ha calcato i campi della massima divisone con la maglie di Torino, Lecce e Verona.

Intrapresa nel 1999/2000 la carriera di allenatore coglie subito la prima promozione tra i pro l’anno successivo alla guida della Triestina in C2 portandola fino alle soglie della Serie A. Nella stagione 2003/2004 torna al Torino di cui rimarrà alla guida per due stagioni. L’anno successivo è il primo allenatore della storia del Treviso in Serie A. Ha avuto anche esperienze con Padova, Grosseto, Gallipoli e Canavese. Nel 2011 viene posto alla guida del Cuneo, nella seconda divisione della Lega Pro, con cui compie una straordinaria cavalcata che porta i piemontesi per la prima volta in Lega Pro-Prima Divisione. Ultima panchina a Casale che prima riporta in Serie D e poi riconferma nella categoria disputando un ottimo campionato. Insieme a lui arriva anche Andrea Gentile in qualità di vice allenatore.