Esordio amaro per la Lavagnese

Lavagna - Esordio con sconfitta per la Lavagnese nella stagione 2018/2019 del Girone A di Serie D. Al "Riboli", nell'anno del centenario per la formazione del presidente Compagnoni, sono i toscani del Ghivizzano Borgoamozzano con due gol nel finale del bomber biancorosso Lucatti.



Le formazioni: Nucera schiera dal primo minuto gli ultimi acquisti El Hadji Katim, centravanti dalla stazza imponente a formare l'attacco con Edoardo Oneto e Romanengo, e l'esterno difensivo Luca Oneto. Ospiti con Lucatti - Nottoli in attacco e l'ex di turno Brusacà in difesa.



Cronaca: Lavagnese più intraprendete in avvio di partita proprio con il neo acquisto Luca Oneto che al 4° prova a scaldare i guanti a Signorini, facile la risposta dell'estremo ospite. Altro tentativo poco dopo contrato da Borgia. Al 10° ci prova El Hadji e questa volta Signorini deve superarsi deviando in angolo. Al 15° primo tentativo ospite di Nottoli, ma Nassano c'è. Nel finale di primo tempo Simone Basso prova la conclusione dalla distanza rimpallata da un difensore biancorosso. Nulla di fatto e squadre al riposo.



All'intervallo Nucera inserisce Di Pietro per uno spento Casagrande. Il neo entrato manda al tiro Romanengo pochi minuti dopo la ripresa e questa volta Signorini si deve superare per deviare il pallone indirizzato all'incrocio dei pali. Succede poco poi al 79° ecco sbucare la testa di Lucatti che incorna un pallone da angolo e lo scaraventa alle spalle di Nassano per il vantaggio ospite. Raddoppio in fotocopia e sempre di Lucatti quattro minuti dopo: Lavagnese colpita e affondata da un'uno due micidiale. Triplice fischio e prima sconfitta stagionale per i ragazzi di Nucera.



Tabellino



Lavagnese - Ghivizzano Borgoamozzano 0 - 2

Marcatori: 79° e 84° Lucatti



Note: Ammoniti Casagrande e Oneto E. (L) - Borgia, Fomov e Brusacà (G), Possesso palla: 59 - 41%, Tiri (in porta): Lavagnese 7 (6) - Ghiviborgo 6 (3), Calci d'angolo 8 - 4, Falli commessi: 19 - 20.



Lavagnese: Nassano, Casagrande (46' Di Pietro), Lamonica, Avellino, Queirolo, Basso G. (86' Perasso), Basso S. (59' Righetti), Oneto L., El Hadj Katim, Oneto E.(78' Alluci), Romanengo (62' Biancato).

A disposizione Migliorati, Bacigalupo, Di Lisi, Bagnato. All. Gianni Nucera.



Ghivizzano Borgoamozzano: Signorini, Borgia, Dell'Orfanello, Benedetti, Brusacà, Subbicini, Fomov (88' Francescangeli), Aprile, Lucatti, Nottoli (78' Zadrima), Marin (64' Papi).

A disposizione Marino, Simoni, Broccoli, Aldrovandi, Viti, Canali. All. Pacifico Fanani.



Arbitro Signor Davide Gandino di Alessandria.

Assistenti Signori Antonio Monardo e Mattia Morotti di Bergamo.