Ennesimo colpaccio per la capolista Prato

Prato - Il mercato degli svincolati porta l'ennesimo colpo di livello assoluto per la capolista del Girone A di Serie D Prato. I toscani infoltiscono i propri ranghi mettendo sotto contratto il talentuoso esterno d'attacco argentino Pablo Ezequiel Banegas svincolatosi dalla Fidelis Andria con cui ha disputato 12 partite segnando 3 reti in questo inizio di stagione.



In carriera il classe '92 dalla doppia cittadinanza ha vestito anche casacche importanti come quelle di Cuneo e Albinoleffe in Serie C, e Gozzano, Triestina, Francavilla, Bra (nella foto di Andrea Lusso, ndr), Vado e Val D'Aosta in Serie D. In totale per lui 214 incontri disputati in carriera in Italia e 65 reti realizzate.