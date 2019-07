Ecco tutti i movimenti dell'Arconatese

Arconate - Tante novità ufficiali in casa Arconatese con i blu oro del confermato mister Livieri che stanno cambiando drasticamente pelle dopo la salvezza ottenuta al Play - Out contro il Sestri Levante. Salutato bomber Sarr passato al Bra, lasciano la squadra anche il fantasista Alex Gulin e Valvassori, mentre appare in bilico la posizione del "gigante" d'attacco Seydou Sow. Dopo l'acquisto del forte centrocampista Menegazzo (nella foto ai tempi dell'Olginatese, ndr) dal Ligorna il diesse Colombo ha chiuso per l'attaccante classe '96 Lorenzo Musto prelevato dall'Arzachena e il pari età Emanuele Romanini dell'Inveruno a cui si aggiunge il giovane Mouna Dioh (’99) dal Nibbiano&Valtidone. Per la porta ecco l'ex Castelvetro Filippo Vandelli e l'ex Monza Manuel Di Mango rispettivamente fuori quota classe 2000 e 2001. A centrocampo, oltre a Menegazzo, ecco il classe '96 Kalanga Gomis dal Nibbiano&Valtidone, il classe '98 ex Inveruno Tommaso Cazzaniga e i giovani Seef Hazah ('00) e Giuseppe Dario ('01). Si chiude poi con i rinforzi per il reparto difensivo dove dal Legnano c'è il gradito ritorno del classe '96 Marco Bianchi, dal Pontisola ecco Andrea Ientile ('95) e infine dall'Adriese il fuori quota classe 2000 Gianmaria Bagarolo. In pratica squadra quasi al completo anche prima di partire per il ritiro.