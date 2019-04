Ecco come è finito l'anticipo tra Arconatese e Sestri Levante

Ad Arconate si giocava un'importante anticipo della XXX giornata di Serie D che metteva in palio importanti punti salvezza

La Spezia - Giocato questo pomeriggio ad Arconate l'importante anticipo della XXX giornata del Girone A di Serie D tra i padroni di casa dell'Arconatese e il Sestri Levante. Il match tra le due formazioni era un'importante incontro con in palio pesanti punti in ottica salvezza. Ad avere la meglio sono gli oro - blu padroni di casa che con un micidiale uno - due la sbloccano al 12° con il rigore trasformato da Sarr e raddoppiano al quarto d'ora con Vavassori. Nella ripresa il "gigante" Sow cala il tris, mentre poco prima della mezzora arriva la rete dei "Corsari" con Cuneo. Sestri Levante fermo a 36 punti, Arconatese che sale a quota 30. Domani in programma le restanti partite della XXX giornata.



Tabellino



Arconatese - Sestri Levante 3 - 1

Marcatori: 12° [Rig.] Sarr (A), 15° Vavassori (A), 57° Sow (A), 68° Cuneo (S)



Arconatese: Bolchini, Bonfanti, Vavassoro, Morao, Narducci, Cavalcante, Mboup, Parini, Sow, D'Ausilio, Sarr. All. Livieri

A disp.: Maggioni, Chiarion, Veroni, Rovelli, Djiby, Febbrasio, Gulin, Marra, Bright.



Sestri Levante: Adornato, Melli, Raso, Pane, Mautone, Bergamino, Fasce, Croci, Pondaco, Buffo. All. Celestini

A disp.: Confortini, Serra Sanchez, Bennati, Cusato, Carnicelli, Righetti, Turano, Cuneo:



Classifica: 74 Lecco, 57 Sanremese, 50 Savona, 47 Inveruno, 46 Ligorna, 44 Casale, 43 Chieri, 40 Bra, 39 Folgore Caratese, 36 Lavagnese, 36 Sestri Levante *, 34 Borgosesia, 34 Fezzanese, 34 Milano City, 30 Arconatese *, 22 Stresa, 20 Borgaro Nobis, 19 Pro Dronero



* = una partita in più



G.L.