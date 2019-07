E' Raso il primo rinforzo della Fezzanese

Portovenere - Primo nuovo acquisto in vista della stagione 2019/2020 messo a segno dal diesse Lorieri per la sua Fezzanese. Nel prossimo campionato mister Sabatini potrà contare sull'apporto del terzino mancino, fuori quota classe '99, Emanuele Raso prelevato dal Sestri Levante. "Vorrei cominciare ringraziando l'USD Sestri Levante per l'opportunità che mi ha concesso." - le prime parole rilasciate dal giocatore, al sito ufficiale www.fezzanese.it, che poi continua - "Mi sento carico e motivato per iniziare questa nuova avventura e spero di ripagare la fiducia della Società sul campo. Forza Verdi!" Raso, nativo di Brugnato, inizia la sua esperienza con i "Corsari" vestendo la maglia della Juniores Nazionale, ma viene ben presto promosso in Prima Squadra. Nel suo primo anno di Serie D mette a referto 27 presenze, di cui 25 da titolare, segnando due reti. Lo scorso campionato è stato invece condizionato da un infortunio che gli ha permesso di scendere in campo in sole otto occasioni.



