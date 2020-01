Due nuovi attaccanti per la salvezza del Ghiviborgo

Borgo a Mozzano - Non solo il cambio di guida tecnica per il Ghiviborgo passato dalla conduzione di mister Fanani a quella di mister Lavezzini. Il club biancorosso interviene anche sul mercato con l'intento di rinforzare la squadra che deve ottenere la salvezza nel Girone A di Serie D.



Ufficiali infatti due rinforzi. Si tratta dell'attaccante classe '90 Daniele Fioretti che in carriera ha militato anche in Serie C vestendo le maglie di Bellaria, Tritium, Borgo a Buggiano e Mantova mettendo a segno 16 reti in tre stagioni da professionista. Per lui un lungo peregrinare poi in Serie D con un biennio da 32 gol al Pontevecchio, una stagione da 14 reti al Legnano, una da 12 all'Este, ma anche campionati con Matelica, Clodiense, Sambenedettese, Recanatese e Correggese per un totale di 299 presenze e 91 reti all'attivo.



Insieme a lui è fatta anche per una giovane promessa albanese ossia quel Samuel Nezha che è punto di riferimento della Nazionale Under19 del proprio paese. Ex Primavera di Livorno e Brescia, ha disputato la prima parte della stagione nelle fila del Tamai.



I due nuovi arrivi, insieme a Felleca, permetteranno a mister Lavezzini di sostituire Lucatti, bomber della squadra e del campionato trasferitosi al Seregno dove in due partite ha già messo a segno due reti.



G.L.