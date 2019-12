Due giovani rinforzi per la "sorpresa" Fossano

Fossano - Si rinforza in vista del girone di ritorno la matricola terribile Fossano. I piemontesi neo promossi, vera sorpresa del campionato a quota 26 punti al 7° posto in classifica, mettono a segno due colpi di mercato. Si tratta di Ernesto Pagliaro, esterno mancino fuori quota classe '99 in arrivo dal Borgosesia dove nello scorso campionato ha totalizzato 34 presenze e 5 reti a suo attivo. In questo campionato 14 le presenze in maglia granata. Cresciuto nel Settore Giovanile della Pro Vercelli ha indossato la maglia della Primavera in sei occasioni.



Per l'attacco arriva invece il fuori quota classe 2000 Federico Chiappino (nella foto, ndr) che viene ingaggiato dal Messina F.c. dove ha disputato 6 partite in questo inizio di stagione. In precedenza ha vestito la maglia del Chisola.



I due nuovi rinforzi per i "blues" sono già a disposizione di mister Viassi.



G.L.