Fezzano (Sp) - Ancora un giovane doppio innesto per la Fezzanese con il sodalizio del presidente Arnaldo Stradini che ha ufficializzato l'arrivo in prestito di due giocatori classe 2001. Si tratta del centrocampista Gianmarco Bonfiglioli prelevato dallo Spezia Calcio e dell'attaccante Kevin Vanacore in arrivo dal Valdivara 5 Terre. Bonfiglioli ha svolto tutta la trafila nel Settore Giovanile dello Spezia Calcio fino ad arrivare alla formazione Allievi con cui ha messo a referto 19 presenze con 1 rete. La scorsa stagione l'esordio con la Primavera con 10 presenze a suo attivo. "Sono contento di iniziare questa nuova esperienza in una realtà così importante come la Fezzanese." - dichiara Bonfiglioli - "Mi metto totalmente a disposizione di mister Sabatini." Vanacore è un attaccante cresciuto nel Settore Giovanile del Don Bosco Spezia che nell'ultima stagione ha militato nel campionato di Eccellenza della Liguria con il Valdivara mettendo a segno 4 reti. Ha fatto anche parte in pianta stabile della Rappresentativa Under19 della Liguria. "Sono orgoglioso di far parte di una rosa e una Società così importanti. Ringrazio la Fezzanese per questa grande opportunità." - commenta Vanacore - "Il mio processo di crescita da due anni a questa parte sta andando ben oltre le attese e di questo devo ringraziare in primis il Valdivara 5 Terre che ha creduto in me lanciandomi in Eccellenza a soli 16 anni e ora mi concede questa chance pensando più al mio bene che ai loro interessi." I due neo fezzanotti si stanno già allenando dall'inizio della preparazione agli ordini di mister Sabatini e questa sera prenderanno parte all'amichevole in programma alle 18:30 in casa della Pontremolese neo promossa in Eccellenza della Toscana.



G.L.