Due giovani ex Juventus per il Chieri

Chieri - Due giovani per il reparto "under" al Chieri di mister Morgia. Si tratta di Gianluca Sbordone (nella foto, ndr) e Nicolò D'Agostino: entrambi classe 2000, entrambi capaci di sedurre la Juventus partendo dai dilettanti: con la maglia del Capua il primo, con quella del Rivoli il secondo.

Gianluca Sbordone è un attaccante esterno che ha fatto vedere le cose migliori partendo della corsia di destra. Dopo 9 gol con l’Under 17 bianconera, Sbordone gioca sei mesi con la Primavera del Perugia per poi passare in Serie D con il Mantova allenato proprio da Massimo Morgia. Con l’attuale tecnico del Chieri accumula 14 presenze, di cui 4 da titolare. Poco più di 450 minuti, non molti per la verità ma tanto sono bastati per far intravvedere agli addetti ai lavori scampoli di un giocatore dal grande potenziale.

D’Agostino è un centrocampista centrale e nel suo percorso dopo le giovanili della Juventus riesce anche a disputare sei presenze in Serie C con la maglia del Cuneo nella stagione 2017/2018. L’anno successivo sbarca in Serie D con il Rezzato e raccoglie 12 presenze di cui 3 da titolare per un totale di 380 minuti in campo.