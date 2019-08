Due colpi per il Savona alla vigilia del match di Coppa Italia

Savona - Nella serata della vigilia dell'esordio ufficiale della nuova stagione, il I Turno di Coppa Italia di Serie D contro gli spezzini della Fezzanese, il Savona ufficializza altri due importanti rinforzi per puntellare ulteriormente la già competitiva rosa di mister Siciliano. Arrivano a vestire la maglia degli "Striscioni" Alessio Lo Nigro e Giovanni Fricano.

Lo Nigro, centrocampista palermintano classe '90, nell'ultima stagione ha disputato 29 incontri realizzando 3 reti con la maglia del Marsala. In precedenza per lui le esperienze con Acireale, Due Torri, Comacchio e una lunga parentesi con l'Atletico Campofranco. In carriera nei dilettanti tra Serie D ed Eccellenza 278 presenze e 18 reti all'attivo.

Fricano, anch'esso palermitano, ma classe '93, è un vero e proprio jolly che può ricoprire diversi ruoli in mediana e disimpegnarsi anche da centrale difensivo. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Siracusa in Serie C mettendo a referto 26 presenze. Sempre tra i professionisti lo si ricorda per altre 20 presenze con indosso la casacca dell'Aversa Normanna. In Serie D ha vestito i colori di Castel Rigone, Battipagliese e Troina, mentre in Eccellenza eccolo con Mussomeli, Atletico Campofranco, Cus Palermo e Troina. In carriera 167 presenze e 3 reti.

I due nuovi acquisti saranno a disposizione di mister Siciliano per la sfida di domani con la Fezzanese che si disputerà al "Ferruccio Chittolina" di Vado.