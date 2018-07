Due centrocampisti per il Gavorrano

I "minerari" si assicurano un classe '94 in arrivo dai sardi del Budoni e riabbracciano un mediano classe '95 che aveva già vestito la maglia dei "minerari" per due stagioni

Doppio ingaggio per il Gavorrano. I "minerari" comunicano di aver acquisito le prestazioni del centrocampista classe '94 Leonardo Brenci proveniente dal Budoni. Nella scorsa stagione si è diviso tra la formazione sarda e L'Aquila totalizzando 25 presenze e 2 reti. In precedenza, dopo essersi formato nel settore giovanile del Siena, ha vestito le maglie di Olbia e Agropoli con 39 presenze e 4 reti. Insieme a lui arriva in rossoblu anche il centrocampista classe '95 Leonardo Costanza che nell'ultima stagione ha vestito in nove occasioni la maglia del Sansepolcro. Per lui si tratta di un ritorno al Gavorrano dove aveva già militato per una stagione e mezza, dopo la Primavera nella Fiorentina, con 43 presenze e 3 reti per poi passare alla Sangiovannese con cui totalizzerà altre 5 presenze.