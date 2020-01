Doppio colpo dai professionisti per la Fezzanese

Portovenere - Approfitta dell'apertura del calciomercato dei professionisti la Fezzanese che piazza due colpi di sicuro interesse per rinforzare la rosa a disposizione di mister Sabatini. Dal Livorno, con la formula del prestito, viene prelevato Federico Casanova terzino mancino classe 2000 che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Chieri, sempre nel Girone A di Serie D, totalizzando sei presenze a suo attivo. Oltre alla casacca della Primavera del Livorno nello scorso torneo di Serie D ha indossato quella della Reggio Audace contribuendo alla promozione in Lega Pro della società di Reggio Emilia.



L'altro interessante innesto arriva direttamente dalla Serie C e più precisamente dalla Sambenedettese di mister Paolo Montero. Si tratta di Simone Brunetti jolly di centrocampo fuori quota classe '99 che può disimpegnarsi sia da esterno che da mezzala. Con i rossoblu di San Benedetto del Tronto ha totalizzato nel Girone B di Lega Pro sei presenze in questa prima parte di stagione equamente divise tra campionato e Coppa Italia. Cresciuto nelle giovanili della Virgor Perconti, lo si ricorda anche per un'annata con la formazione Allievi del Vicenza con ulteriori 25 presenze e 4 segnature in biancorosso. In seguito due annate nella formazione Primavera dell'Udinese totalizzando a suo attivo 47 presenze e 7 reti in un biennio.



Entrambi i neo acquisti sono già a disposizione di mister Sabatini per la partita casalinga di domenica prossima al "Luperi" di Sarzana quando arriverà la corazzata Sanremese. Non sono comunque da escludere ulteriori innesti alla rosa dei "Verdi" di Fezzano nelle prossime settimane.