Domani amichevole a Pontremoli per la Fezzanese

La squadra di Sabatini ha ricominciato ieri a sudare al "Franco Cimma" di Pagliari dopo la sosta per le festività natalizie. Domani alle 14:00 amichevole contro la Pontremolese degli ex Ruvo, Menichetti e Corvi

Portovenere - E' tornata a sudare ieri pomeriggio agli ordini di mister Sabatini la Fezzanese che, nel quartier generale del "Franco Cimma" di Pagliari, si preparerà al meglio per l'inizio del girone di ritorno del campionato di Serie D Girone A. Il trainer spezzino, dopo la vittoria nell'ultima di andata in casa del Chieri, aveva concesso quattro giorni di riposo alla truppa fezzanotta. Capitan Baudi, vice capocannoniere del girone con 10 reti realizzate in campionato, & compagni hanno chiuso l'andata a quota 21 punti, record per i campionati di Serie D della compagine presieduta dal Presidente Arnaldo Stradini e fuori dalla zona Play - Out, tornando nelle ultime due giornate ad assaporare il dolce gusto della vittoria dopo che nella parte centrale del cammino questa era mancata per ben dieci giornate consecutive in cui erano arrivati solamente tre punti frutto di altrettanti pareggi. Durante la sosta invernale mister Sabatini cercherà di recuperare pedine importanti per il suo scacchiere tattico come Monacizzo, Cantatore, Rrokaj e Bruzzi, tutti assenti anche nella trasferta di Asti. In vista del ritorno in campo del prossimo 6 Gennaio in casa dello Stresa la Fezzanese sarà poi impegnata domani in un'amichevole in casa della Pontremolese capolista di Promozione toscana con due punti di vantaggio sul Maliseti Tobbianese. A Pontremoli in panchina un ex tecnico fezzanotto come Alberto Ruvo, mentre nella rosa a sua disposizione due ex giocatori "Verdi" come il difensore Simone Menichetti e il bomber Luca Corvi. Il fischio d'inizio del match amichevole al "Romiti Pineta" è in programma alle ore 14:00. Intanto la società, in vista dell'apertura ufficiale della sessione invernale del mercato trasferimenti dei professionisti, sta sondando il terreno per fornire a mister Sabatini possibili rinforzi.